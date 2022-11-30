Специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воздуха в районе пожара на Пермской ТЭЦ-9

Фото: ЧП ДТП Пермь.

На место пожара на Пермской ТЭЦ-9 выехали эксперты управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

- Пожар очень крупный, поэтому необходимо взять пробы воздуха на предмет возможного содержания загрязняющих веществ, - объяснили в управлении Роспотребнадзора. - Отобранные пробы наши эксперты незамедлительно направят в лабораторию краевого Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», где будут проведены необходимые исследования. О результатах мы сразу же оповестим горожан.

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