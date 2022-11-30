Первый рейс из Перми до Гоа был загружен почти на 100%

Фото: Иван Макеев

Первый рейс из Перми в индийский штат Гоа авиакомпания Azur Air выполнила 29 ноября. Как рассказали в пресс-службе аэропорта Большое Савино, он был загружен почти на 100%. Из 238 мест в самолете были заняты 236.

Перелеты из краевой столицы до Гоа перестали выполнять в конце 2020 года. Причиной этого стала пандемия коронавируса, однако после открытия границ рейсы не возобновили.

Турагентства открыли продажи туров с прямым перелетом на Гоа в конце октября этого года. Цены начинаются от 102 тысяч рублей на двоих на 10 ночей. Полетная программа рассчитана до конца марта следующего года.

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