Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 ноября 2022 9:34

Стало известно о двух пострадавших при пожаре на Пермской ТЭЦ-9

На месте работают бригады пожарных и скорой помощи
Лела Минадзе
Фото: Telegram/Пермь ЧП и ДТП

Фото: Telegram/Пермь ЧП и ДТП

Кровля цеха ТЭЦ-9 вспыхнула 30 ноября около 13 часов. Как сообщили «КП-Пермь» в региональном Минздраве, на данный момент есть информация о двух пострадавших. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

На месте ЧП работают три бригады скорой медицинской помощи. МЧС привлекли к тушению дополнительные силы — всего 109 человек личного состава и 26 единиц техники. Пожару присвоен третий ранг сложности.

ТЭЦ-9 — самая крупная по установленной тепловой мощности электростанция Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Она является одним из основных источников тепла для левобережной части города.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65