Стало известно о двух пострадавших при пожаре на Пермской ТЭЦ-9

Фото: Telegram/Пермь ЧП и ДТП

Кровля цеха ТЭЦ-9 вспыхнула 30 ноября около 13 часов. Как сообщили «КП-Пермь» в региональном Минздраве, на данный момент есть информация о двух пострадавших. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

На месте ЧП работают три бригады скорой медицинской помощи. МЧС привлекли к тушению дополнительные силы — всего 109 человек личного состава и 26 единиц техники. Пожару присвоен третий ранг сложности.

ТЭЦ-9 — самая крупная по установленной тепловой мощности электростанция Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Она является одним из основных источников тепла для левобережной части города.

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