Житель Прикамья остался без автомобиля за 7 млн рублей из-за долгов по налогам

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Большесосновском районе местный житель накопил долги на 3,5 млн рублей. Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, мужчина не платил налоги, сборы, страховые взносы, пени и штрафы.

Когда мужчину принудительно привезли в отделение приставов, он признался, что о долгах знал и пообещал погасить их до конца года.

Из-за задолженностей неплательщик может лишиться своего грузового тягача Volvo стоимостью 7 млн рублей. Гражданин игнорировал приставов, и теперь его автомобиль арестовали.

Если должник не выполнит обещание в срок, то его грузовик реализуют на торгах. Деньги после продажи направят в счет погашения долга, а остаток вернут владельцу.

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