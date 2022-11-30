Рост тарифов на ЖКУ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России с 1 декабря 2022 года повысят плату на ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги). В Пермском крае она не превысит 9%.

Согласно постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края №6-э от 18 ноября 2022 года, на территории региона с 1 декабря 2022 года будут повышены тарифы на электроэнергию.

Одноставочный недифференцированный тариф в домах с газовыми плитами возрастет с 4,64 до 5,05 рублей за 1 кВт час; электроплитами - с 3,40 до 3,71 рублей за 1 Квт час.

Одноставочный недифференцированный тариф в домах с газовыми плитами по двум зонам суток составит: с газовыми плитами – 5,30 (день) и 3,25 (ночь) рублей за 1 кВТ час, с электроплитами - 3,89 (день) и 2,39 (ночь) рублей за 1 кВТ час.

С 1 декабря 2022 года в Перми появятся еще ряд нововведений.

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