Пермский край стал лидером в ПФО по «лесному» доходу за 2022 год

Фото: Иван МАКЕЕВ

Доходы Прикамья от использования лесных ресурсов за 9 месяцев этого года составили 1,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пермском филиале ФГБУ «Рослесинфорг».

Пермский край занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа, заработав на лесе больше, чем Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Самарская и Саратовская области вместе взятые.

Кроме того, чистую прибыль от лесных ресурсов в этом году получили только два региона в ПФО, в частности Пермский край. Она составила 479 млн рублей. В целом доходы Прикамья составили более 26% от общего объема доходов в округе.

«Лесной» доход на 98% был сформирован за счет высокого уровня заготовки древесины. Также прибыль сложилась из разработки месторождений полезных ископаемых, организации отдыха, туризма и строительства в лесах объектов инфраструктуры, например, дорог, линий электропередач и трубопроводов.

Расходы региона связаны с лесовосстановлением, закупкой лесохозяйственной и лесопожарной техники, борьбой с вредителями, лечением деревьев, финансированием лесничеств и благоустройством зон отдыха.

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