В больнице Пермского края полицейский пострадал от рук буйного пациента

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Октябрьском районе ранее неоднократно судимый местный житель признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Инцидент произошел в июле этого года. Подсудимый пришел в больницу и при прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения бросил металлический предмет в лицо сотрудника полиции. Он получил ушибленную рану лица.

В результате Октябрьский районный суд Пермского края с учетом позиции гособвинителя приговорил мужчину-пациента к трем годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу уже вступил.

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