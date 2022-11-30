Фото: Волейбольный клуб «Кама» Пермский край.

В чемпионате России по волейболу среди команд Высшей лиги стартовал второй круг. Пермская «Кама» провела два матча в Стерлитамаке против «Тархана».

В первой встрече пермяки одержали уверенную победу со счетом 3:0 (25:12, 30:28, 25:19), а во второй уступили - 1:3 (17:25, 25:21, 20:25, 17:25).

Как отметил клубной пресс-службе главный тренер ВК «Кама» Владимир Викулов, в первый день противостояния команд был хороший настрой и концентрация с самого начала матча и до финального свистка судьи. Его подопечные хорошо отработали в элементах «блок-защита» и «подача».

«Во второй день «Тархан» серьезно усилил подачу и после нескольких эйсов соперника наша игра начала рассыпаться. Во второй партии смогли вернуться в игру и выиграть. К сожалению, третья и четвертая партии проходили под диктовку соперника. Мы приближались к ним в середине, но нам не хватало качества в завершении атак. Много нападений было на одиночном блоке, но мы не смогли их добить «до пола», плюс не смогли справиться с атаками диагонального «Тархана», который показал очень высокий процент в нападении. Уже который тур второй игровой день мы проводим слабее, чем первый. Хотелось бы, чтобы концентрация и самоотдача сохранялись оба дня, тогда мы будем играть более стабильно, ведь мы это можем», - заметил Владимир Викулов.

Следующие матчи 10 и 11 декабря «Кама» проведет в Перми против лидера зональной группы ВК «Тюмень». (0+) «Кама» сейчас занимает предпоследнее место в зоне «Восток».

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