Фото: Яндекс Пробки.

С добрым утром, Пермь!

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 29 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженных участках дорог в Мотовилихе:

- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской

- на ул. Огородникова от ул. Кузнецкой до ул. Мостовой

- на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской

- на перекрестке ул. Гашкова и ул. Соликамской

Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:

- на ул. Якутской от поворота к кольцу Соснового бора

- на перекрестке ул. Свиязева и ул. Карпинского

- на ул. Мира от ул. Одоевского до ул. Леонова

- на ул. Леонова от развязки Западного обхода до ул. Промышленной

- на ул. Промышленной от заправки «Экойл» до ул. Леонова

- на развязке ш. Космонавтов с улицами Оверятской и Промышленной

- на перекрестке бул. Гагарина и ул. Старцева

- н ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!

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