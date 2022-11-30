Фото: Яндекс Пробки.
С добрым утром, Пермь!
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 29 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженных участках дорог в Мотовилихе:
- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской
- на ул. Огородникова от ул. Кузнецкой до ул. Мостовой
- на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской
- на перекрестке ул. Гашкова и ул. Соликамской
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- на ул. Якутской от поворота к кольцу Соснового бора
- на перекрестке ул. Свиязева и ул. Карпинского
- на ул. Мира от ул. Одоевского до ул. Леонова
- на ул. Леонова от развязки Западного обхода до ул. Промышленной
- на ул. Промышленной от заправки «Экойл» до ул. Леонова
- на развязке ш. Космонавтов с улицами Оверятской и Промышленной
- на перекрестке бул. Гагарина и ул. Старцева
- н ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!
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