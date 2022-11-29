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НовостиОбщество29 ноября 2022 16:15

Жителям Херсона власти Прикамья помогут купить жилье в регионе

Жилищные сертификаты будут выдавать из расчета 33 квадрата на одного человека
Анна Маркова
Переселенцы смогут купить жилье на вторичном рынке и на в новостройках.

Переселенцы смогут купить жилье на вторичном рынке и на в новостройках.

Фото: архив "КП"

Жителям Херсонской области, которые приедут в Пермский край, власти помогут купить жилье. В Минстрое региона рассказали, что жилищные сертификаты будут выданы из расчета площади квартиры и средней стоимости 1 кв. м. жилья. Сейчас в стране 1 кв метр стоит 83,4 тыс. рублей.

Площадь жилья будут определять по составу семьи. Нормы такие - 33 кв. метра на 1 человека, 42 кв. метра — на семью из 2 человек и 18 кв. метров на каждого члена семьи, если она состоит из 3 и более человек.

Переселенцы смогут купить жилье на вторичном рынке и на в новостройках. Подробности программы можно узнать на «горячей линии» - 8 (800) 100-74-59.

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