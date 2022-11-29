В Пермском крае ребенок упал в открытый колодец

За открытый люк наказали водоканал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Соликамске в июле этого года ребенок, гуляя на улице, упал в открытый колодец глубиной 3 метра. Мальчик получил травмы. После этого случая, мать пострадавшего обратилась в прокуратуру из-за ненадлежащей работы коммунальной организации – ООО «Водоканал».

По итогам проверки руководителю организации внесено представление, виновные лица привлечены к ответственности, люк закрыли.

- В суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда, - сообщает прокуратура Пермского края. - Соликамский городской суд Пермского края иск прокурора удовлетворил, взыскав с водоканала 100 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Читать также

Волонтеры рассказали, как умерла шестилетняя девочка, пропавшая в Пермском крае

Тело ребенка нашли в яме с водой (Подробнее...)