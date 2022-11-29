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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 15:37

В Пермском крае предпринимателю назначили штраф за сокрытие 8,7 млн рублей по уплате налогов

Мужчина занимался строительством
Анна Маркова
Предприниматель получил штраф - 200 тысяч рублей.

Предприниматель получил штраф - 200 тысяч рублей.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае предприниматель оказался фигурантом уголовного дела, после того, как не заплатил налоги на сумму 8,7 млн рублей.

В СКР по Пермскому краю рассказали, что руководитель ООО, которое занималось строительством, с марта по сентябрь 2021 года, зная о задолженности по уплате налогов и сборов, скрыл деньги через расчетные счета других организаций.

Было возбуждено уголовное и передано в суд. Предприниматель был признан виновным в сокрытии денежных средств. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа - 200 тысяч рублей.

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