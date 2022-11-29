В Кировском районе Перми работы по ремонту набережной ведутся в зимнее время

Фото: Телеграм-канал Алексея Дёмкина.

Отрицательные температуры воздуха не являются для строителей помехой в выполнении всех поставленных задач. Как сообщили представители подрядчика, темп набран хороший, некоторые виды работ выполняются с опережением графика.

«Нами уже на 80% завершён участок от улицы Чистопольской до Дворца культуры им. Кирова. Весной продолжим работы по обустройству велодорожек, установке скамеек, урн и оборудованию детской площадки. До весны в планах также стоит выполнение работ на участке от Дворца культуры им. Кирова до улицы Шишкина с подпорными стенами. Также в зимой будет выполняться строительство спусков и лестниц, каркасов для смотровых балконов», – рассказал главе города заместитель директора по строительству ООО «ТехДорГрупп» Максим Ябс.

Работы по реконструкции набережной в Кировском районе Перми стартовали весной 2022 года. За это время подрядчики укрепили откос на участке от Дворца культуры им. Кирова до насосной станции, загерметизировали швы между бетонных перекрытий, закончили строительство колодцев, трубопроводов и дождевой канализации.

Как отметил в своем Телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин после осмотра строительной площадки, ремонт набережной в Кировском районе является одним из приоритетных проектов городских властей к 300-летию города, поддержанных губернатором Дмитрием Махониным.

«Уверен, что осенью следующего года мы увидим преобразившееся пространство, не уступающее по виду и наполнению центральной набережной. Оба берега нашей реки станут современными и красивыми местами для отдыха, – подчеркивает глава города Алексей Дёмкин.

Завершить масштабное преобразование набережной в Кировском районе Перми планируется осенью 2023 года. Горожане получат несколько зон для отдыха: появятся места для пляжного и спортивного отдыха, детская площадка и зона с прогулочными дорожками и смотровыми балконами. Для безопасности отдыхающих и сохранности набережной на ней установят камеры видеонаблюдения.

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