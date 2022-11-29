В Перми 58-летняя пассажирка серьезно пострадала в ДТП с автобусом и легковушкой

Фото: "КП-Пермь"

В Индустриальном районе Перми 29 ноября столкнулись автобус ЛиАЗ и автомобиль Renault Logan. «КП-Пермь» узнала подробности произошедшего в Управлении ГИБДД по Пермскому краю.

Авария произошла в районе дома по улице Мира, 11. Автобус, за рулем которого был 44-летний водитель, ехал со стороны улицы 9 Мая в направлении Кавалерийской. При включении разрешающего сигнала он допустил столкновение с завершающим движение через перекресток Renault Logan.

При столкновении 58-летняя пассажирка автобуса упала. Она получила травмы различной степени тяжести. Ей потребовалась госпитализация.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Прикамье пациентка погибла при столкновении машины «скорой» и фуры

Большегруз не уступил дорогу (подробнее...)