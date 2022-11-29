Новый транспортный сервис стал доступен жителям Краснокамска

Фото: Сбер

C 1 декабря 2022 года жителям Краснокамска, благодаря партнерству Сбербанка, компании «Прокарт» и АО «Пермской пригородной компании» станут доступны мультимодальные перевозки, которые позволят сэкономить денежные средства при поездках в Пермь и обратно.

«Пермская пригородная компания» запускает проект по мультимодальной перевозке пассажиров, которая совместит проезд на электричке и автобусе. Пересадочным узлом станет железнодорожная станция «Краснокамск».

Схема проезда в рамках проекта следующая: пассажир по Краснокамску передвигается на автобусе* до пересадочного узла, где затем пересаживается на электричку, следующей до станции Пермь-2. Стоимость билета по полному тарифу из Краснокамска до Перми-2 составит 52 рубля, для студентов и школьников - 26 рублей (необходимо предъявить студенческий билет или справку из школы с продлением). Билеты можно приобрести у контролера по банковской карте.

Для пассажиров, приобретающих билеты по данной схеме, остался доступен личный кабинет пассажира «СберБилет». Напомним, что Новый личный кабинет стал доступен пользователям с апреля 2022 года. Его преимущество в том, что он объединил все виды карт: как пластиковую, так и все виртуальные, которые к ней привязаны. Соответственно, держатель карты теперь может самостоятельно погасить задолженность по любой из них и вывести карту из стоп-листа.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Двигаясь в сторону цифровизации транспортной системы Пермского края и расширяя возможности пользователей, Сбер создает удобные бесшовные сервисы. Уверена, что запуск в Краснокамске мультимодальных перевозок – это только первый шаг в оптимизации пассажиропотока и удобства передвижения для жителей нашего региона.»

* Полный перечень маршрутов, на которых доступны мультимодальные поездки, смотрите на сайте https://ppk59.ru.