В Прикамье пациентка погибла при столкновении машины «скорой» и фуры

Фото: ВКонтакте/Чернушка сегодня

Вечером 26 ноября на трассе Чернушка — Оса у отворота на село Уинское произошло серьезное ДТП. Об этом рассказали в местном паблике «Чернушка сегодня».

Столкновение произошло около 21:10. За рулем большегруза МАЗ находился 37-летний водитель. Автомобиль скорой помощи вез пациентку в Осинскую больницу. Водитель грузовика не предоставил преимущество машине «скорой», которая двигалась по главной дороге. Пациентка погибла.

В региональном Минздраве корреспонденту «КП-Пермь» рассказали о состоянии пострадавших. Водитель «скорой» находится в тяжелом состоянии. Другие два пострадавших — фельдшеры. Они получили медицинскую помощь на месте происшествия. Госпитализация им не потребовалась, и их направили на амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП проводятся проверки. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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