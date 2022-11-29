В Перми после ухода западных компаний резко вырос спрос на мебель

Фото: пресс-служба Hoff

После ухода шведского гиганта, а также других крупных компаний с российского рынка, спрос на мебель в Перми увеличился. По словам экспертов, в столице Прикамья вырос спрос на кухонные гарнитуры и гардеробные.

Эксперты мебельного рынка от компании Hoff в Перми привели статистику продаж. Судя по ней, к ноябрю 2022 года число продаж мебели с начала года выросло до 150% от аналогичных показателей прошлого года .

- Рост продаж обусловлен не только уходом больших игроков, но и выходом на пермский рынок. Раньше ближайший магазин Hoff им был доступен только в Екатеринбург, и жители Перми ждали доставку в свой регион.

С нашим приходом необходимость в этом отпала. Мы закрыли потребности покупателей и предложили им мебель в скандинавском стиле, а также удобный сервис. Она гармонично впишется в интерьер, - рассказал директор гипермаркета Hoff в ТРК «СпешиLOVE» в Перми Павел Киров.

Кроме того, директор гипермаркета отметил, что в ТРК «СпешиLOVE» на выбор покупателя есть мебель и кухонные гарнитуры от бюджетного до премиального сегмента. Консультанты магазина помогут спроектировать желаемый вариант расстановки мебели. Напомним, что гипермаркеты Hoff в Перми открылись в октябре 2021 года.