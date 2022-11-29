Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, основной причиной возникновения пожаров в регионе за сутки 28 ноября 2022 года стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в краевом ведомстве, в целях стабилизации обстановки с пожарами 28 ноября 2022 года на территории Прикамья 160 профилактическая группа в составе 327 человек осуществили 1394 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 1982 человека, распространили 1580 памяток.

За истекшие сутки 28 ноября 2022 года в Пермском крае зарегистрировали 10 пожаров: 2 пожара – в Перми; по 1 пожару - на территориях Лысьвенского, Чайковского, Александровского, Березниковского, Краснокамского, Кунгурского, Бардымского и Большесосновского округов.

Один из случаев крупного пожара произошел 27 ноября 2022 года в деревне Гари Кунгурского округа. В 22:15 поступило сообщение о возникновении очага загорания в жилом частном доме. Для тушения пожара прибыли 13 человек личного состава и 4 единиц техники от МЧС России и противопожарной службы Пермского края.

«По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение крыши дома, надворных построек. Приблизительная площадь пожара составила 143 квадратных метров. Локализация пожара произошла 28 ноября 2022 года в 00:06, ликвидация горения - в 00:16. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», - сообщили подробности происшествия в МЧС по Пермскому краю.

Очагами загораний 28 ноября 2022 года в Прикамье стали: частные жилые дома - в Кунгурском и Александровском округах; бани - в Лысьвенском и Краснокамском округах; дачный дом - в Орджоникидзевском районе Перми; многоквартирный жилой дом - в Большесосновском округе; здание сельского клуба - в Бардымском округе; строящиеся дома – в Березниковском округе, Кировском районе Перми; гараж - в Чайковском округе.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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