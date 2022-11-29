Турпоток в Пермский край в 2022 году вырос на 10 процентов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МТС с помощью технологии обезличенных данных Big Data проанализировала туристический поток в России в 2021 и 2022 году. Число гостей региона в текущем году выросло на 10% по сравнению с предыдущим, что больше, чем в среднем по регионам Урала и Поволжья.

Общий объем турпотока в Прикамье в 2022 году вырос на 10%по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пермский край вошел в число лидеров среди крупных регионов Урала и Поволжья по росту туристического трафика в этом году. Так, в Челябинской области число путешественников увеличилось на 10%, в Башкирии – на 8%, в Свердловской области и Татарстане – на 7%. Лидером по росту туристического трафика в этом году стала республика Дагестан, интерес к которой вырос на 70% по сравнению с 2021 годом.

Также, по данным экспертов МТС Travel, на 17% выросло число поисковых запросов, связанных с туризмом. Увеличился и горизонт планирования поездки: если в 2021 году россияне бронировали гостиницы в среднем за неделю до даты заезда, то в 2022 этот срок составляет десять дней.

Согласно Big Data МТС, Пермский край посещают туристы из Екатеринбурга, Ижевска, Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Казани, ХМАО, Нижнего Новгорода, Тюмени, Челябинска. Туристов в крае привлекают природные достопримечательности и активный отдых. Путешественники чаще всего отправляются в Кунгурскую ледяную пещеру и в пешие маршруты к Каменному городу и Усьвинским столбам.

«Отмечу, что в 2022 году россияне стали путешествовать чаще, но бюджетнее. Тренд замечен и среди туристов, приезжающих в Пермский край. Мы наблюдаем рост спрос на отели с небольшим номерным фондом и бюджетными предложениями. Туристы все чаще выбирают наш регион для путешествия выходного дня. Надеюсь, что тренд на рост туристов в Прикамье продолжится, в том числе с учетом выхода ярких фильмов, которые больше рассказывают о нашей истории, земле, природных достопримечательностях – таких, например, как «Сердце Пармы», — рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.