В Прикамье на модернизацию центров занятости направят 270 млн рублей

Фото: правительство Пермского края

Модернизация центров занятости Пермского края запланирована на следующий год. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. На эти цели направят 269 млн рублей из федерального бюджета и 14 млн — из краевого.

Пермский край вошел в число 17 регионов страны, где пройдет трансформация и модернизация всей сети центров занятости населения (ЦЗН) в субъекте. В настоящее время в Прикамье работает 51 территориальный отдел ЦНЗ и 23 окна в МФЦ. После модернизации количество центров вырастет до 78. Также многие услуги доступны в онлайн-формате, в том числе через портал «Работа России».

Помимо развития сервисов, в рамках модернизации обновят помещения территориальных отделов и приведут их в единый стиль организации «Кадровый центр Работа России».

Центры занятости предоставляют бесплатные услуги, помогают безработным найти подходящее место работы, а работодателям — необходимых работников.

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