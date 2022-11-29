В 2023 году начнет работу «Кадровый центр Работа России. Пермский край»

Фото: Правительство Пермского края.

Пермский край вошел в число 17 регионов России, в которых в 2023 году пройдет одновременная трансформация и модернизация всей сети центров занятости населения (ЦЗН) в субъекте.

Что такое «Кадровый центр Работа России. Пермский край»

В результате преобразования в регионе появится «Кадровый центр Работа России. Пермский край» – современное государственное кадровое агентство, предоставляющее бесплатные услуги населению и работодателям.

«Регион проделал большую работу, чтобы пройти конкурсный отбор по модернизации сети ЦЗН. В частности, в центрах занятости Пермского края многие услуги уже доступны в онлайн-формате, в том числе через портал «Работа России». Кроме того, подавляющее большинство сотрудников ЦЗН прошли необходимое обучение», - пояснили в Министерстве социального развития Пермского края.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что все необходимые для реализации проекта финансовые средства уже заложены в бюджет 2023 года.

На реализацию проекта из федерального бюджета Пермскому краю предоставляется более 269 млн рублей, еще 14 млн рублей регион софинансирует за счет краевого бюджета.

Помимо развития самих сервисов, в рамках комплексной модернизации сети ЦЗН предстоит обновить помещения территориальных отделов. Все они будут приведены в соответствие с фирменным стилем организации «Кадровый центр Работа России» с зонированием пространства для создания комфортных условий для посетителей. Также будет произведен текущий ремонт помещений: они будут оснащены современной, удобной и практичной мебелью.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вопросы трудоустройства граждан в регионе держит на личном контроле по поручению президента России Владимира Путина.

«Работа с занятостью в крае и снижение уровня безработицы – важнейшая задача для нас. Рынок труда меняется очень динамично, постоянно появляются новые технологии. Служба занятости должна соответствовать всем новым требованиям. Это важно, чтобы люди быстрее находили работу, а кадровые службы компаний – нужных специалистов», - подчеркивает глава региона.

Сеть ЦЗН в Пермском крае включает в себя 74 точки присутствия – 51 территориальный отдел и 23 окна службы в МФЦ. По итогам реализации проекта сеть будет насчитывать уже 78 точек присутствия в каждом муниципалитете края – 47 помещений центров занятости и 31 рабочее место в МФЦ.

Для повышения доступности комплексного решения вопросов обратившихся граждан в 20 территориях ЦЗН будет размещаться совместно с социальными службами, МФЦ и другими организациями.

Кадровый центр «Работа России» в Перми

В Перми за счет федеральной поддержки будет открыт один современный кадровый центр «Работа России». Помощь в поиске работы или работников будут оказывать специалисты высокой компетенции и заинтересованности в решении запроса соискателя.

«В каждом районе Перми сохранятся точки присутствия службы занятости в помещениях МФЦ или социальной защиты. При этом услуги «Кадрового центра Работа России в Перми» будут одинаково доступны для жителей любого округа Пермского края», – говорит руководитель краевого Минсоцразвития Павел Фокин.

В условиях развития цифровых сервисов деятельность ЦЗН будет переориентирована на индивидуальный формат содействия трудоустройству каждого конкретного обратившегося. Это будет важно и с точки зрения работодателя – в части подбора соискателей на рабочие места в соответствии с пожеланиями последнего. Помощь будет оказываться всем, кто за ней обратится, а не только гражданам, официально признанным безработными.

Благодаря модернизации ЦЗН в Пермском крае соискатели смогут находить работу намного быстрее. Получить помощь центров занятости смогут еще больше соискателей и работодателей. Пермский край принимает участие в проекте модернизации центров занятости населения с 2019 года. Флагманские центры «Работа России» уже открыты в Березниках, Кировском районе Перми и в Чусовом. Работы проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», утвержденного президентом России.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru