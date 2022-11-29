Определился подрядчик, который построит визит-центр в Балатовском парке за 61,7 млн рублей

Эскиз: правительство Пермского края

Стало известно, кто займется строительством визит-центра особо охраняемых природных территорий в Балатовском парке Перми. Подрядчиком стало ООО «Прайд». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края.

Строительство визит-центра обойдется в 61,7 млн рублей. Здание будет двухэтажным. Рядом с ним появятся игровые площадки и зоны отдыха. Их обещают «естественно вписать в природную среду».

В визит-центре будут проходить мероприятия, направленные на экологическое просвещение жителей и гостей города. Там также появятся экспозиции, в том числе посвященные ландшафту Пермского края.

В декабре этого года подрядчик приступит к проектно-изыскательским работам, а в апреле 2023 года — к строительству. Открыть визит-центр планируется в январе 2024 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65