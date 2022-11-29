Фото: businesstravelrussia.ru

Ежегодная национальная премия «Russian Business Travel & MICE Award» является престижным федеральным мероприятием и традиционно собирает ключевых игроков туристской индустрии России.

В Самаре подвели итоги уже 13-й по счету премии: в 15 номинациях в 2022 году за победу боролись 355 компаний туристской отрасли, представлявших практически все регионы страны. Победителей определяли онлайн-голосования и оценки экспертного совета. О масштабности акции говорит число отданных за представленные проекты голосов – их число превысило 800 тысяч!

Администрация Перми приняла участие в номинации «Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации», в которой одержала уверенную победу: пермяки получили премию и диплом. Поясним, дестинация - место для посещения туристами, место назначения туристического путешествия.

Кроме того, администрацию Перми удостоили благодарственного диплома за активное развитие индустрии в регионах России.

Церемония награждения состоялась в рамках Всероссийского Дня MICE-туризма. Темами обсуждения для участников мероприятия стали развитие делового туризма в регионах России и развитие территорий, стратегии использования инфраструктуры нового поколения для проведения мероприятий.

Во время двухдневного форму его гости успели познакомиться с главными достопримечательностями Перми и ее туристическим потенциалом во время работы фотовыставки. Многочисленные фотографии рассказали о знаковых местах города – «Райским садом» в Мотовилихинском районе, арт-объектом «Пермяк-солёные уши», ротондой в парке Горького, Пермским театром оперы и балета, городской набережной.

Как ранее отметил глава Перми Алексей Дёмкин, по итогам 2022 года туристический поток на круизах из города вырос по сравнению с 2021 годом на 40% и составил 28 тысяч пассажиров. В юбилейный для Перми год запланировано 100 судозаходов. Предполагается, что пассажиропоток достигнет рекордных показателей – 50 тысяч круизных туристов. В мае 2023 года в Пермь зайдет самый современный теплоход в России «Мустай Карим», соответствующий уровню пятизвёздочного отеля.

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