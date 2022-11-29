Без вести пропавшую 45-летнюю пермячку нашли мертвой в чужой квартире

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Чусовом 13 ноября без вести пропала 45-летняя местная жительница, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. Она ушла из дома после ссоры с мужчиной и перестала выходить на связь.

Сообщение об исчезновении женщины поступило 14 ноября. Тело пропавшей с признаками насильственной смерти нашли в одной из квартир Чусового. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным следствия, в ходе ссоры мужчина убил знакомую. После содеянного он скрылся с места преступления. Его объявили в розыск. Подозреваемым оказался 45-летний пермяк. Сейчас он находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи собирают доказательства. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

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