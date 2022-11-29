Многодетные мамы рассказали главе Перми, насколько комфортно семьям жить в городе

Фото: администрация Перми

Глава Перми Алексей Демкин встретился с многодетными мамами в рамках празднования Дня матери, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. Они рассказали, на что следует обратить внимание городским властям, чтобы сделать город удобнее для семей.

Мэр города поздравил многодетных мам, которые достойно воспитывают своих детей, а также вносят значимый вклад в жизнь города. Среди них были общественницы, предпринимательницы и сотрудницы различных организаций.

В рамках встречи женщины рассказали о своих идеях по благоустройству Перми и созданию комфортной среды для детей. Чаще всего многодетные мамы обращали внимание на необходимость увеличения количества культурных мероприятий в выходные, развития инклюзивного образования, открытия различных кружков и секций для детей дошкольного возраста.

В мероприятии приняла участие председатель ТОС «Парковый-2» Дзержинского района и мама троих детей Оксана Кирязова. Она рассказала, что материнство мотивирует ее на общественную деятельность.

«Именно то, что я многодетная мама, сыграло свою роль в том, что я занялась общественной деятельностью. Когда ты мама, ты привыкаешь заботиться и видеть все, что идет не так. Мы всегда замечаем, кто у нас остался без внимания и заботы», — отметила Оксана Кирязова.

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