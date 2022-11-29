В Прикамье воровку наказали за угрозы убить следователя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Александровском округе Пермского края местную жительницу наказали за угрозу жизни следователя. Об этом рассказал портал «В курсе.ру».

Воровка попала в отдел полиции после инцидента в продуктовом магазине, где она с ножом набросилась на продавца. Еще одну статью она получила после разговора со следователем.

Во время допроса подсудимая начала возмущаться из-за задержания, используя грубые выражения. Следователя она обещала «прибить», «зарезать» и «придушить как кошку». За это в отношении женщины завели еще одно дело.

В результате суд приговорил женщину к ограничению свободы на год с обязательным ежемесячным посещением надзорного органа.

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