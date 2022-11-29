В Перми мужчина на глазах у продавца ограбил магазин

Мужчина украл кофе на сумму 3400 рублей.

Наглый грабеж на глазах у покупателей и продавцов произошел в Кировском районе Перми. Мужчина пришел в супермаркет и начал складывать в пакет упаковки кофе. Его не смущали покупатели, которые наблюдали за преступлением. Видеокамера записала, как после этого мужчина направился к выходу. Его попыталась остановить продавец, но тщетно, пришлось вызывать полицию.

В УМВД п городу Перми рассказали, что задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель.

- Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что похищенное он сбыл, а деньги потратил на наркотики, - сообщили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Расследование продолжается.

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