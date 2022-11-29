Фото: Единая лига ВТБ.

В Москве у «Пармы» игра не заладилась с первых минут матча против ЦСКА. Лидер регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ не дал усомниться в своих силах и высоком уровне баскетбола. Уже в первой четверти пермяки «летели» с двухзначной разницей в счете.

В дальнейшем ЦСКА лишь наращивал набранные обороты и довел матч против «Пармы» до ее полного разгрома - 109:71 (34:21, 27:18, 29:16, 19:16). Лучшими в командах стали: ЦСКА - Швед (17 очков + 14 передач), Жан-Шарль (17 + 6 подборов), Милутинов (15 + 7 подборов); «Пармы» - Аллен (17).

После проигранного матча главный тренер БК «Парма-Пари» Евгений Пашутин отметил, что его команда совершила очень много потерь, а ЦСКА показал жесткую защиту по всему периметру.

«Игроки ЦСКА давили на мяч, играли за получение, доминировали под кольцом. Нам нужно научиться играть под жестким давлением, находить правильные решения, двигать мяч, показывать командный баскетбол. Мы ушли в индивидуальные действия под этой жесткой защитой, без движения мяча, и пропустили 109 - это очень много. Только в четвертой четверти мы показали желание, стали защищаться более активно, агрессивно, с желанием», - говорит Евгений Пашутин.

В следующем матче «Парма» 2 декабря в Перми будет принимать «Самару» (0+). Соперники сейчас делят седьмую и восьмую позиции в турнирной таблице розыгрыша Единой лиги ВТБ.

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