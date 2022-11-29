Фото: Яндекс Пробки.

С добрым утром, Пермь!

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 29 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженном дорожном участке на подъезде с ул. Якутской к кольцу Соснового бора и круговом движении по нему.

Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:

- на перекрестке ул. Старцева и бул. Гагарина

- на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Мостовой

- на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской

- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской

- на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова

- на Стахановском кольце при повороте с ул. Стахановской на ул. Мира

- на повороте с ул. Подлесной на ш. Космонавтов

- на ул. Леонова от развязки на Западном обходе до ул. Промышленной

- на ул. Героев Хасана от ул. Усольской до ж/д переезда

- на ул. Чкалова от Компроса до ул. Куйбышева в обоих направлениях

- на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской

- на выезде с кольца ЦКР к ул. Революции

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!

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