Пермский краеведческий музей откроет свои фонды

Музыкальная шкатулка из фондов музея.

В фондах Пермского краеведческого музея хранится 628 тысяч экспонатов – от скелетов ископаемых животных до стальной фермы Камского железнодорожного моста. Но видеть все, что скрывается в хранилищах, обычно могут только сотрудники музея.

В преддверии 300-летия Перми музей приоткрывает свои фонды. Посетители смогут увидеть самые интересные предметы из музейных коллекций, узнать их истории

К примеру, на экскурсии «Дамские штучки» можно узнать о старинных украшениях и косметических средствах. Экскурсия «Городская мода ХХ века» позволит увидеть, какие наряды носили в начале прошлого века. А во время экскурсии «Звучащая коллекция» посетители услышат, как развивалась история звукозаписи.