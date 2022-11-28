В Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ

. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшую неделю в Пермском крае зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 11,1 процентов. Почти половина заболевших – 47 процентов - приходится на взрослое трудоспособное население.

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили, что, по данным лабораторных исследований, больные в основном заражены вирусами парагриппа, риновирусами и аденовирусами. Но начали циркулировать и вирусы гриппа В.

Медики напоминают, что в случае заболевания нужно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

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