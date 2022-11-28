Останки расчлененного трупа нашли в пермской квартире во время ремонта

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

35-летний пермяк и его 43-летняя подруга в ночь на 11 марта находились в гостях у своего пожилого знакомого. Пока хозяин спал, парочка рассорилась. Мужчина ударил подругу ногой по голове. Удар был настолько сильным, что женщина скончалась на месте.

Тогда убийца решил скрыть свое преступление. Он в ванной комнате расчленил труп, а останки своей жертвы спустил в подвал, расположенный под полом коридора. После чего ушел из квартиры. Спустя полтора месяца в квартире начался ремонт, и строители обнаружили в подвале фрагменты тела.

Следователи СУ СК РФ по Пермскому краю доказали причастность ранее судимого пермяка к убийству. Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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