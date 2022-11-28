В Пермском крае вспыхнуло здание сельского клуба

Фото: архив "КП"

В понедельник, 28 ноября, в 16.53 в поселке Верхний Ашап в Барде загорелся сельский клуб по улице Фрунзе. К месту ЧП направили 7 человек личного состава МЧС и 2 единиц техники. Когда огнеборцы приехали на место, огнем была охвачена вся крыша строения.

- В 17.34 пожарным удалось полностью справиться с огнем. Площадь пожара составила 96 метров квадратных. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили "КП-Пермь" в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминают жителям Прикамья соблюдать требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101».

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