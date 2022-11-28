Прокуратура проверит готовность Пермского аэропорта к снегопадам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уральская транспортная прокуратура приняла дополнительные меры к обеспечению безопасности полетов. Сотрудники ведомства проверят пермский аэропорт «Большое Савино» в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур, сообщает «Рифей».

В первую очередь проверят наличие в аэропорту необходимого количества специальной техники, в частности снегоуборочных машин. Также внимание уделят готовности транспорта к предупреждению нарушений при содержании летного поля.

По поручению Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого, такие проверки запланированы в 27 аэропортах в Пермском крае, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Напомним, что Пермский аэропорт перешел на зимнее расписание полетов с 30 октября. Оно продлится до 25 марта следующего года. Полеты будут выполнять 14 авиакомпаний по 20 внутренним и 4 международным направлениям.

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