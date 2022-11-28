Тимур Бекмансуров попросил сутки, чтобы подумать над последним словом

Подсудимый Бекмансуров отказался выступить в прениях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заканчивается процесс по делу о нападении на пермский университет. 28 ноября прошли судебные прения, где свою позицию высказало гособвинение, потерпевшие и адвокат Тимура Бекмансурова.

Сторона гособвинения попросила признать подсудимого виновным и приговорить его к пожизненному заключению, такое же мнение и у пострадавших.

Однако у защиты другая позиция.

- Произошла страшная трагедия, - выступил на суде адвокат Бекмансурова Виктор Паньков. - Многим людям причинено горе. Мой подзащитный сожалеет и искренне раскаивается. Заявленные компенсации он признал полностью, стремится загладить причиненный вред.

При внесении наказания сторона защиты попросила учесть молодой возраст подсудимого. Совершеннолетним он стал незадолго до нападения на университет, и только начал процесс социализации.

- Также просим учесть и условия его жизни и воспитания, - попросил адвокат. - С 2012 года он рос без отца, его воспитывала одна мать. Будучи подростком, Бекмансуров имел игровую зависимость, много играл в компьютерные игры и смотрел кинофильмы со сценами насилия. Все это находилось в свободном доступе, и государство не ограничивало доступ к жесткому контенту. Все это повлияло на становление личности моего подзащитного.

Учитывая хорошие характеристики и совокупность других смягчающих обстоятельств, защита просит не применять к Бекмансурову наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Сам же подсудимый выступать в судебных прениях отказался. Он попросил сутки для последнего слова до завтрашнего дня. Судья назначил заседание на 29 ноября 11.00.

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