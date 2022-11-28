В Свердловском районе Перми снесут почти 60 гаражей

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
В Свердловском районе Перми сносу подлежат 57 самовольно установленных гаражей и одно ограждение в ЖК «Арсенал». Такое распоряжение подписал глава районной администрации Александр Филиппов, сообщает Business Class.
Демонтаж начнется 29 ноября в 09:00. Ответственным за выполнение работ и их временное хранение снесенных гаражей назначен начальник отдела благоустройства администрации Свердловского района Эльнар Хузягулов.
Снос запланирован по следующим адресам:
- ул. Академика Курчатова, 2а (21 гараж);
- ул. Яблочкова, 26а (20 гаражей);
- ул. Клары Цеткин, 16 (11 гаражей);
- ул. Клары Цеткин, 23а (4 гаража);
- ул. Куйбышева, 169б (1 гараж).
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