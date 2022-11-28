Пермь ожидает пять часов «Войны и мира»

Фото: Юлия Губина

Андрей Ильин, Ирина Купченко, Виктор Добронравов и другие известные актеры театра имени Евгения Вахтангова покажут в Перми спектакль «Война и мир». Большие гастроли московского театра продлятся 4 дня. И каждый вечер на пермской сцене вновь и вновь будут воплощаться события толстовской саги. Четыре тома романа укладываются почти в пять часов сценического действия.

- События наполеоновских войн, размышления о состоянии общества - это фон для истории, рассказанной в спектакле. На первый план выходят семьи: Ростовы, Болконские, Курагины, Друбецкие… Жизнь человека в момент перелома эпох. Мир эстетичный, хрупкий, театральный – все это поглощается кометой 1812 года, - рассказали в театре.

Премьера спектакля состоялась 8 ноября 2021 года к 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова.

Театр-Театр

Ул. Ленина, 53

11-14 января в 18.00 (16+)

Билеты: 3120 – 5850 рублей