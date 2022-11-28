В Пермском крае выберут лучший детский и молодежный театр

Завершен прием заявок в рамках регионального отборочного этапа фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье». Это театры и студии более чем из 20 территорий по всему Пермскому краю – всего 1142 участника. Уже сформировано профессиональное региональное жюри фестиваля, которое возглавила известная актриса Елена Старостина.

Жюри предстоит отсмотреть все заявленные на конкурс спектакли и выбрать две лучшие постановки в двух номинациях – среди молодежных и детских театров. Именно они в 2023 году представят Пермский край в окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье», где им предстоит встреча с финалистами из других регионов. Победители финального этапа будут отмечены денежными наградами, которые смогут направить на новые постановки и поездки своего коллектива.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обращал внимание, для молодых коллективов Прикамья фестиваль «Театральное Приволжье» – это отличный повод заявить о себе и обменяться опытом с талантливыми коллегами из других регионов.

«Мы живем в крае и городе с большими театральными традициями. Прикамье не зря называют одной из театральных столиц России. То, что участники коллективов и студий для себя в качестве второй профессии выбрали театр – это очень значимо. Это великолепный жизненный опыт, который точно пригодится. Краевые власти заинтересованы поддерживать театральное искусство в регионе, в том числе молодежное», – подчеркнул глава региона.

Напомним, в 2022 году пермский студенческий театр «17-я Скрипка» (Пермский национальный исследовательский политехнический университет) стал абсолютным триумфатором фестиваля. Его спектакль «Корова» по рассказам Андрея Платонова признан лучшим в номинации «Лучший молодежный спектакль Узнать подробную информацию о фестивале «Театральное Приволжье» можно на сайте проекта по ссылке театральноеприволжье.рф.