Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, основной причиной возникновения пожаров в регионе за сутки 27 ноября 2022 года стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Как сообщили в краевом ведомстве, в целях стабилизации обстановки с пожарами 27 ноября 2022 года на территории Прикамья 145 профилактическая группа в составе 286 человек осуществили 1154 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 1982 человека, распространили 1135 памяток.

За истекшие сутки 27 ноября 2022 года в Пермском крае зарегистрировали 19 пожаров: 4 пожара - на территории Перми; 3 пожара - на территории Лысьвинского городского округа; 2 пожара - на территории Краснокамского городского округа; по 1 пожару - на территориях Соликамского, Березниковского, Чердынского, Октябрьского, Кунгурского, Пермского, Сивинского, Березовского, Кочевского и Кишертского округов. В результате пожаров имеются погибшие, травмированных нет.

Один из случаев с погибшим на пожаре произошел 27 ноября 2022 года в селе Асово Березовского округа. В 16:15 поступило сообщение о возникновении очага загорания в жилом частном доме. Для тушения пожара прибыли 17 человек личного состава и 6 единиц техники от МЧС России и противопожарной службы Пермского края.

«По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение крыши дома, надворных построек, обрушилось перекрытие. Приблизительная площадь пожара составляет 135 метров квадратных. Локализовали пожар в 16:27, ликвидировали горение в 16:34. на пожаре обнаружен погибший, травмированных нет», - сообщили подробности происшествия в МЧС по Пермскому краю

Очагами загораний 27 ноября 2022 года в Прикамье стали: бани - в Лысьвенском и Соликамском округах, Свердловском районе Перми; жилые дома - в Лысьвенском, Октябрьском, Краснокамском, Чердынском Кочевском, Березовском и Пермском округах, Дзержинском и Свердловском районах Перми; гаражи - в Березниковском и Кишертском округах, Свердловском районе Перми; автомобиль - в Сивинском округе; мусор - в Краснокамском округе; надворные постройки - в Кунгурском округе.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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