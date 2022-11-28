В Перми на этой неделе откроется один мобильный пункт вакцинации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе пункт мобильной вакцинации в Перми откроется только в ТРК «Семья». Об этом сообщили в Минздраве Прикамья.

Мобильный пункт разместится на втором этаже. Желающие привиться смогут прийти 1 и 2 декабря с 15:00 до 19:00, а также 3 декабря с 11:00 до 15:00. В наличии будут вакцины от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции.

Предварительная запись не требуется. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Поставить прививку могут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

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