В Пермском крае за год оборот розничной торговли сократился на 7,5%

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За период с января по октябрь текущего года оборот розничной торговли в Пермском крае составил 543 млрд рублей. Это на 7,5% меньше прошлогодних показателей, сообщает Пермьстат.

Оборот розничной торговли края на 97,1% сформировали торгующие организациии и ИП, осуществляющие деятельность вне рынка. Оставшиеся 2,9% пришлись на продажи товаров на розничных рынках и ярмарках.

Доля непродовольственных товаров составила 50,2%, а пищевых продуктов, в частности напитков и табачных изделий – 49,8%.

В то же время за десть месяцев оборот общественного питания вырос по сравнению с прошлым годом на 3,8%. Он составил 24,1 млрд рублей.

К 1 ноября 2022 года объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил 42,8 млрд рублей. Это соответствует 48 дням торговли.

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