В Прикамье торговца людьми обязали выплатить 1 млн рублей девушкам, отправленным в рабство

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2018 году осудили банду из шести человек, которая занималась торговлей людей, рассказали в УФССП по Пермскому краю. Их приговорили к лишению свободы на срок от 3,5 до 6 лет.

Злоумышленники предлагали девушкам якобы хорошую и интересную работу, связанную с повышением спроса посетителей в ресторанах, ночных клубах и других увеселительных заведениях в Королевстве Бахрейн Саудовской Аравии. На самом деле после пересечения границы их передавали неустановленным лицам и принуждали к занятию проституцией.

О происходящем стало известно после того, как двум девушкам удалось сбежать из рабства и вернуться на родину. Они обо всем рассказали полиции. После этого с одного из осужденных взыскали 1,1 млн рублей в пользу 11 пострадавших.

"Комсомолка" провела журналистское расследование и выяснила, как построен прибыльный бизнес по торговле людьми. Мы нашли бывших рабынь, чудом вырвавшихся из "восточной сказки". Они ехали в Бахрейн работать официантками, встретить принца или хотя бы заработать на безбедную жизнь, а в итоге домой их возвращал Интерпол, а денег не было даже на билет. Читайте подробности в нашем большом материале.

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