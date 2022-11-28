В Пермский край придут 30-градусные морозы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе похолодает. Осадки будут сведены к минимуму. Об этом сообщили синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 28 ноября, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Дневная температура составит −8…−13 градусов. Ветер будет слабый. Во вторник в северных и центральных районах ожидается небольшой снег, а по югу — без осадков. Ночью −11…−16 градусов, при прояснениях до −20 и днем −8…−13. В среду погодные условия не изменятся.

В первый день зимы будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью до −22 градусов, днем −8…−13, по северо-востоку до −19. В пятницу, 2 декабря, без осадков. Ночью температура опустится до −27 градусов, а днем −10…−15.

В ночь на субботу в регионе похолодает до −30 градусов, а днем температура не поднимется выше −14. Без осадков. К воскресенью ночью до −25, днем −10…−15. Местами небольшой снег.

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