Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермская пара Чикмарёва и Янченков вышли в финал Гран-при России

Фигуристы добились этого права после успешного выступления на родном льду в Перми

После завершения шестого, заключительного этапа Гран-при России по фигурному катанию в Перми стали известны все участники финального турнира.

Пермская пара Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков сумели ворваться в число сильнейших восьми пар страны, которые в начале марта 2023 года отправятся в Сочи для участия в финале Гран-при.

На родном льду в Перми Екатерина и Матвей заняли второе место, уступив только звездам мирового фигурного катания Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

В итоговой классификации Гран-При России после шести этапов Чикмарёва и Янченков заняли седьмое место, набрав 30 зачетных баллов.

В финал Гран-при России в парном катании также вышли: Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Хабибуллина и Княжук, Кадырова и Колесов, Артемьева и Брюханов, Мухортова и Евгеньев.

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По итогам шестого этапа Гран-при Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков заняли второе место (Подробнее…)

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