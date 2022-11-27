Анна Благонравова возглавит Пермский медицинский университет

Анна Благонравова. Фото: личная страница ВКонтакте

Ректором Пермского медицинского университета станет доктор медицинских наук Анна Благонравова. Об этом госпожа Благонравова сообщила на своей странице «ВКонтакте»:

- Сегодня мой последний рабочий день в вузе, в котором я училась и работала почти 30 лет! Прощаюсь с Alma Mater, с 1 декабря буду руководить Пермским государственным медицинским университетом им. академика Е. А. Вагнера. Начинается новый этап в жизни..., - написала Благонравова.

Напомним, в декабре 2020 года ректор ПГМУ Ирина Корюкина умерла от последствий covid-19. И.о. ректора назначили проректора медуниверситета по образовательной деятельности Наталью Минаеву, в конце ноября этого года у нее истекает срок полномочий и, судя по всему, она избавится от приставки и.о., но руководить вузом не будет.

Кто такая Анна Благонравова

Анне Сергеевне Благонравовой 46 лет, она доктор медицинских наук, окончила Нижегородскую государственную медицинскую академию в 1999 году. Работала в Приволжском исследовательском медицинском университете в должности проректора по научной работе.

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