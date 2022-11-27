В Перми снесли столетнюю водонапорную башню

Фото: t.me/chp_perm_kray

В Перми снесли столетнюю башню, расположенную на улице Барамзиной. Как сообщает "ТК Рифей", разрушение дореволюционного сооружения связано с реконструкцией улицы Строителей.

Фото: t.me/chp_perm_kray

В краевой государственной инспекции по охране объектов культурного наследия изданию пояснили, что водонапорная башня не является уникальным сооружением, к тому же находится в очень плачевном состоянии и уже давно не используется по назначению. Ввиду изложенных фактов, включать ее в в реестр объектов культурного наследия нецелесообразно.

Фото: t.me/chp_perm_kray

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