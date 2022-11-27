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НовостиОбщество27 ноября 2022 14:58

В Перми прошел арт-фестиваль «Шум», на котором выступил популярный танцевальный коллектив DS CREW

Там были представлены разные направления молодежного искусства
Анна Маркова
Гвоздем фестиваля стало выступление пермского танцевального коллектива «DS CREW»

Гвоздем фестиваля стало выступление пермского танцевального коллектива «DS CREW»

Фото: Евгения РОМАНОВА

В Перми 26 ноября прошел арт-фестиваль «Шум». Там были представлены разные направления молодежного искусства: музыка, картины, световое шоу, хореография.

Организаторы мероприятия хотели показать, что искусство многогранно и едино одновременно. Все его направления могут взаимодействовать друг с другом, не теряя своей уникальности.

Зрители «Шума» отметили выступление пермской команды «МоеМоре», певицу Анеш Джанелидзе. Гвоздем фестиваля стало выступление пермского танцевального коллектива «DS CREW», которые произвели фурор в шоу на канале ТНТ «Танцы».

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