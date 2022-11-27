В Перми прошел арт-фестиваль «Шум», на котором выступил популярный танцевальный коллектив DS CREW

Гвоздем фестиваля стало выступление пермского танцевального коллектива «DS CREW»
Фото: Евгения РОМАНОВА
В Перми 26 ноября прошел арт-фестиваль «Шум». Там были представлены разные направления молодежного искусства: музыка, картины, световое шоу, хореография.
Организаторы мероприятия хотели показать, что искусство многогранно и едино одновременно. Все его направления могут взаимодействовать друг с другом, не теряя своей уникальности.
Зрители «Шума» отметили выступление пермской команды «МоеМоре», певицу Анеш Джанелидзе. Гвоздем фестиваля стало выступление пермского танцевального коллектива «DS CREW», которые произвели фурор в шоу на канале ТНТ «Танцы».
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