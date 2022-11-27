В Пермском крае окончены поиски пропавшей 19-летней девушки

Пропавшая Ксения. Фото: личная страница/ВКонтакте

Пропавшая 19-летняя Ксения из поселка Зюкайка найдена живой. Об этом корреспонденту "Комсомолки" сообщили волонтеры поискового отряда "Регион 59"

Напомним, 19-летняя Ксения пропала 24 ноября. Как сообщали волонтеры, девушка ушла от гостей в городе Верещагино и исчезла. Телефон Ксении не отвечал. Родные написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К счастью, вечером 27 ноября девушку нашли живой.

Как рассказала нам подруга Ксении, все это время она была у друга, телефон сел, а зарядить она его не могла. Сегодня девушка сама пришла в отдел полицию и объяснилась.

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