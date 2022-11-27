Фото: Павел Шатров

В Перми завершается шестой этап серии Гран-При России по фигурному катанию. С произвольной программой выступила главная звезда этих соревнований – 25-летняя Елизавета Туктамышева.

В субботу, напомним, она проиграла короткую программу своей основной сопернице – Софье Муравьевой, которая младше Алой императрицы аж на 10 лет. И сегодня Лиза была настроена только на победу!

- Это невероятное катание – просто мировой уровень, - обсуждали выступление фигуристки зрители.

Зал просто замер от восторга: любимица фанатов фигурного катания блестяще откатала свою программу, не оставив конкуренткам ни одного шанса на победу.

- После вчерашнего проигрыша я старалась все выполнить. Все, что поставлено, я действительно все сделала. И в принципе довольна сегодняшним катанием, - призналась журналистам Елизавета после своего выступления.

Во время беседы к Лизе неожиданно подошел крупный мужчина. Пока непонятно, как ему удалось прорваться через охрану. Тем более в Самаре, где проходил пятый этап Гран-при подобный случай был: поклонник выскочил к Саше Трусовой прямо на лед и подарил букет цветов.

Фото: Павел Шатров

Пермяк был без цветов, но с детскими фигурными коньками в руках. Он попросил фигуристку оставить автограф прямо на них. И Императрица не отказала.

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