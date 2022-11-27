МЧС Прикамья провело учения в ТЦ «Сатурн»

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
В здании Торгово-административного центра «Сатурн», расположенного в Чусовском городском округе проведены пожарно-тактические учения.
Согласно тактическому замыслу, в результате нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, произошло загорание в торговой галерее на третьем этаже с угрозой распространения на соседние торговые площади.
В результате пожара возникло плотное задымление на 3 и 4 этажах торгового центра, а также на путях эвакуации.
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
В учениях приняли участие подразделения 27 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Пермскому краю, а также службы жизнеобеспечения Чусовского городского округа.
Всего было задействовано 7 единиц пожарной техники и 23 человека личного состава.
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Из здания администрации было эвакуировано 300 человек, из условно задымленных помещений при помощи спасательных устройств, спасены два пострадавших.
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
В ходе учений были отработаны вопросы эвакуации, спасения пострадавших, проработаны особенности тушения пожара с учетом специфики и планировки объекта.
Благодаря слаженным действиям, профессиональным знаниям и навыкам личного состава подразделений пожарной охраны, администрации объекта и служб жизнеобеспечения, условный пожар был успешно ликвидирован.